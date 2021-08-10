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خسائر جديدة.. في وعالميا مساء الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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خسائر جديدة.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 10 أغسطس 2021 خسائر جديدة.. في وعالميا مساء الثلاثاء 10 أغسطس 2021

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شهدت أسعار الذهب في ، مساء الثلاثاء 10 أغسطس 2020، انخفاضا جديدا بعد حالة الاستقرار التى حققتها فى الصباح وذلك فى استجابة لانخفاض سعر الذهب عالميًا، وحقق الذهب خسائر كبيرة منذ صباح الجمعة الماضية بسبب مخاوف من اتجاه الاتحادى الأمريكى لرفع الفائدة قبل الموعد المحدد، وحققت أسعار الذهب، في مصر مساء اليوم، انخفاضا جديدا بقيم تتراوح مابين 5 إلى 7 جنيهات.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 868.75 جنيها ، وكان فى الصباح 875.5 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 760 جنيها، وكان فى الصباح 766 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 651.42 جنيه، وكان فى الصباح 656.5 جنيه، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6080 جنيها.

بينما شهد سعر الذهب عالميا خسائر جديدة بعد الارتفاع الطفيف الذى حققه فى الصباح، وانخفضت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة بنسبة 0.26%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.12%، وكان الذهب ارتفع بنسبة 0.3% فى الصباح بسبب تزايد المخاوف من اصابات كورونا المتحور " دلتا" لكن ارتفاع الدولار وسندات الخزانة تسبب فى تراجعه مرة ثانية، ثم استقرت العقود الآجلة عند مستوى 1733 دولارا للأوقية ، لتحقق أسعار الذهب أدنى مستوى منذ شهور ، وشهد الذهب عالميا خسائر منذ يوم الجمعة الماضية بسبب موجه مبيعات كبيرة عقب اصدار بيانات التوظيف الأمريكية والتى أشارت لتعافى الاقتصاد وزادت من مخاوف اتجاه الاتحادى الفيدرالى لزيادة سعر الفائدة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الثلاثاء، 767.22 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،734.24 $.

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المصرى اليوم

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