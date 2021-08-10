عصام مرعي: حسن الدوري بالمواجهات المباشرة أو فارق الأهداف «قرار ظالم»

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يرى عصام مرعي، نجم الزمالك الأسبق، أنه من الأفضل أن يتم إقامة مباراة فاصلة، لتحديد بطل الدوري، في حال تساوي الأهلي والزمالك في عدد النقاط.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«من الظلم أن يتم حسم بطولة الدوري بالمواجهات المباشرة أو بفارق الأهداف، الأفضل أن يتم حسم الدوري بإقامة مباراة فاصلة».

وأضاف :«الأهلي والزمالك، منذ بداية الدوري وهما ند بند، لذلك من الظلم أن يتم حسم بطل الدوري في نهاية الموسم بالمواجهات المباشرة أو فارق الأهداف، في حال تساوي الأهلي والزمالك في النقاط».

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري برصيد 64 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط».