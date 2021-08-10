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عصام مرعي: يحتاج إلى حمادة أنور

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عصام مرعي: الزمالك يحتاج إلى حمادة أنور عصام مرعي: يحتاج إلى حمادة أنور

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يرى عصام مرعي، نجم السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحتاج لوجود حمادة أنور، في منصب مدير الكرة، الفترة المقبلة.

وقال عصام مرعي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك يحتاج لوجود حمادة أنور، في الفترة المقبلة، فهو لديه قدرة كبيرة على احتواء الأزمات والمشاكل التي تواجه اللاعبين».

وأضاف: «وجود حمادة هيعمل توازن في الزمالك، خاصة في الأمور الخارجية، فهو يعلم اللوائح، وقادر على حل أي أزمة تواجه اللاعبين، على أن يكون الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تركيزه على الأمور الفنية فقط».

المصرى اليوم

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