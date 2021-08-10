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القرني لـ "سبق": سأكون أول من يفتتح كبائن التعليق عبر SSC .. وطموحي النهائيات

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القرني لـ "سبق": سأكون أول من يفتتح كبائن التعليق عبر SSC .. وطموحي النهائيات القرني لـ "سبق": سأكون أول من يفتتح كبائن التعليق عبر SSC .. وطموحي النهائيات
يقوم بالتعليق والوصف على مباراة الاتحاد والفيحاء في افتتاح الدوري

القرني لـ

أبدى المعلق السعودي الشاب مشاري القرني سعادته بالتعليق ، غدًا الأربعاء، على مباراة الاتحاد والفيحاء في افتتاح أغلى دوري عربي وهو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم " في نسخته الـ14".

وقال القرني لـ "سبق" : التعليق على مباراة افتتاح الموسم لأهم دوري عربي يحمل اسمًا غاليًا علينا وهو اسم سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - يعني لي الكثير، كما أني سأكون أول من يفتتح كبائن التعليق عبر SSC في هذا الموسم الكروي، وأتمنى التوفيق للفريقين في تقديم مباراة حافلة بالإثارة والندية والأهداف، والأخيرة هي حلاوة كرة القدم".

يُذكر أن "القرني" بدأ مشواره مع التعليق عبر قنواتMBC Pro sports في عام 2015 لمدة سنتين، ثم انتقل لقنوات دوري بلس لمدة موسم واحد، ومنها عبر للرياضية لمدة 3 سنوات، قبل أن يوقع قبل أيام قليلة مع قنوات SSC .

ويعد المعلق الشاب التعليق على مباراة الاتحاد والنصر (نصف نهائي كأس الملك 2019) هي الأفضل في مسيرته حتى الآن، إلا أنه أكد أن الطموح ما زال كبيرًا، من أجل التعليق على النهائيات المنتظرة، وفي مختلف البطولات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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