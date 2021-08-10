أخبار عاجلة

«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور) -
طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد -
«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج -
المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية -
العلماء يحددون جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا الشائعة -
طلب إحاطة لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات قبل بدء الدراسة -
المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI» -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ 94 موظفًا بجامعة سوهاج -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يلتقي رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ويستعرض معهما مجالات التعاون

Print

ولي العهد يلتقي رئيسي الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم ويستعرض معهما مجالات التعاون

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون الرياضي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.


حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ونائب الأمين للاتحاد الدولي ماتياس جرافستروم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان

"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان

وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات

وزارة العدل تعزز خدمة "حساب المنشآت" عبر بوابة "ناجز" بإضافة العقارات

"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة

"جمعية النحالين" بمكة تشارك في مهرجان العسل الدولي الثالث عشر بالباحة

شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة

شاهد على أحداث عظيمة.. تطوير "قصر المؤسّس بخزام" يعود إلى الواجهة