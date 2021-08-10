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استقال رسميًا .. الفضائح الجنسية تطيح بحاكم ولاية نيويورك

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استقال رسميًا .. الفضائح الجنسية تطيح بحاكم ولاية نيويورك استقال رسميًا .. الفضائح الجنسية تطيح بحاكم ولاية نيويورك
بعد ظهور نتيجة التحقيق في تحرشه بـ11 امرأة بعضهن موظفات

استقال رسميًا .. الفضائح الجنسية تطيح بحاكم ولاية نيويورك

قدم حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو (63 عامًا)، استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، بعد ظهور نتيجة التحقيقات في تحرشات جنسية بـ 11 امرأة بعضها تجاه موظفات داخل إدارته، مما زاد الضغوط القانونية عليه.

وتفصيلاً، توصلت التحقيقات إلى أن الروايات التي قدمتها العديد من النساء اللواتي تقدمن بمزاعم التحرش والاعتداء الجنسي كانت صحيحة بالفعل، ودعا عددٌ من الشخصيات والممثلين السياسيين الأمريكيين البارزين - بما في ذلك الرئيس جو بايدن - أندرو كومو أخيرًا إلى الاستقالة.

وخلصت التحقيقات التي استمرت نحو 5 أشهر إلى أن كومو جنسيًا بالعديد من النساء وتورط في سلوك ينتهك قوانين الولايات المتحدة وولاية نيويورك.

ويعد الديمقراطي أندرو كومو واحدًا من أبرز الوجوه الديمقراطية التي كان ينظر إليه على أنه منافس رئاسي قوي في الفترة المقبلة .

وأعلن كومو، وهو ديمقراطي يعمل حاكمًا لرابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان منذ عام 2011، استقالته بعد أن أصدرت المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس في الثالث من أغسطس نتائج تحقيق مستقل استمر خمسة أشهر.

وقال المدعي العام لنيويورك : "هذا يوم حزين لنيويورك لأن المحققين المستقلين خلصوا إلى أن الحاكم كومو تحرش جنسيًا بعدة نساء، وبذلك خالف القانون".

وشهد التحقيق 179 شخصًا قابلهم محامون مستقلون، مع 74000 وثيقة ورسائل بريد إلكتروني ونصوص وصور تمت مراجعتها كدليل أثناء التحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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