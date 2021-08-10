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محلل سياسي: استنفار من الأجهزة الرسمية بالسودان لتلافي مخاطر الفيضانات

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محلل سياسي: استنفار من الأجهزة الرسمية بالسودان لتلافي مخاطر الفيضانات محلل سياسي: استنفار من الأجهزة الرسمية بالسودان لتلافي مخاطر الفيضانات

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قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، جمال عنقرة، إن هناك انذار بالخطر هذا العام بالنسبة للفيضانات والأمطار، حيث أن معدل مياه الأنهار والأمطار مرتفع، مشيرًا إلى أن البنية التحتية في كثير من المناطق بالسودان ضعيفة وهشة وهو ما ينذر بالمخاطر.

وأضاف «عنقرة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية «Ten» اليوم الثلاثاء، أنه كان هنا توقعات منذ فترة بأنه مع تغيرات المناخ سيكون هناك معدلات زائدة من الأمطار، موضحًا أن الاستعدادات لم تكن بالمستوى المطلوب لكي تواجه مخاطر الفيضانات.

وتابع، أن هناك استنفار من قبل الأجهزة الرسمية والشعبية لتلافي مخاطر الفيضانات والأمطار، مؤكدًا أن هناك خسائر من الأمطار التي تجتاح السودان ولكنها ليست في العاصمة .

المصرى اليوم

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