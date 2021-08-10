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لص يستعين بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لسرقة الشقق بشبرا الخيمة

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لص يستعين بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لسرقة الشقق بشبرا الخيمة لص يستعين بطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لسرقة الشقق بشبرا الخيمة

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تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لضبط لص تخصص في سرقة المنازل بشبرا الخيمة، من خلال استخدام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، لطرق باب المنزل ثم يقوم باقتحام الشقة بمجرد فتح الباب للطفل.

وتم القبض على الطفل المعاق داخل شقة سكنية حاول اللص سرقتها، ولكن وُجد بداخلها أكثر من شخص، ما دفعه للفرار هاربا تاركا الطفل داخل الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقي بلاغا من المواطنين، بمحاولة لص سرقة شقة سكنية بدائرة عزبة عثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم فيما تم التحفظ على الطفل.

المصرى اليوم

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