أخبار عاجلة

«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور) -
طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد -
«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج -
المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية -
العلماء يحددون جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا الشائعة -
طلب إحاطة لإعلان خطة تطعيم طلاب المدارس والجامعات قبل بدء الدراسة -
المخرج المصري العالمي أدولف العسال يستعد لإطلاق المسلسل البلجيكي «BARAKI» -
«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ 94 موظفًا بجامعة سوهاج -
استمرار فعاليات موسم عنيزة للتمور وسط المدينة الغذائية -
على أحر من الجمر.. أسرة "الشهابي" تحلم بعودته بعد غياب 20 يوماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعدام كمية من المشروبات والعصائر الفاسدة بشمال سيناء

Print
إعدام كمية من المشروبات والعصائر الفاسدة بشمال سيناء إعدام كمية من المشروبات والعصائر الفاسدة بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الصحة بشمال سيناء، إن إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية نفذت حملة موسعة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.

وأضافت المديرية في بيان، إن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضر جنحة صحية للقرار 97 وتحرير محضرين للقرار 96، فضلا عن إعدام 1050 لتر مشروبات غازيه وعصائر فاسدة وإعدام 16 لتر زيوت قلي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 8 كيلو وجبات جاهزه وأجبان متنوعة.

وأشارت المديرية إلى استمرار الحملات الصحية طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في شمال سيناء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور)

«زراعة الإسكندرية» تمنح الدكتوراة لـ4 باحثين في «الشيح الجبلي» وتخليق الفار ماو كوفور (صور)

طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

طالبان تعين عددا من الوزراء الجدد ورئيسا للمخابرات في البلاد

«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج

«الأطباء» تعلن شروط القيد بالنقابة لخريجي الكليات الخاصة والدارسين بالخارج

المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية

المشدد 6 سنوات لمتهمين بحيازة هيروين بقصد الاتجار في الشرقية