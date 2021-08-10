إعدام كمية من المشروبات والعصائر الفاسدة بشمال سيناء

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قالت مديرية الصحة بشمال سيناء، إن إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية نفذت حملة موسعة على المحال التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.

وأضافت المديرية في بيان، إن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضر جنحة صحية للقرار 97 وتحرير محضرين للقرار 96، فضلا عن إعدام 1050 لتر مشروبات غازيه وعصائر فاسدة وإعدام 16 لتر زيوت قلي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 8 كيلو وجبات جاهزه وأجبان متنوعة.

وأشارت المديرية إلى استمرار الحملات الصحية طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في شمال سيناء.