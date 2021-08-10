محافظ بورسعيد يُكرم «الصلاة على النبي»

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حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، على تكريم السيدة «الصلاة على النبي محمود حسن محمد الصعيدي»، وأهدي لها شهادة تقدير وميدالية المحافظة، بجانب مبلغ مالي لدعم مشروعها، ومساعدتها في الإنفاق على طفلتيها.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد .

وأشاد المحافظ بالدور البطولي للسيدة، التي اختارت العمل ورفضت المساعدات، وعملت بشرف وأمانة للإنفاق على أسرتها، قائلا: «نموذج مشرف ولازم نساعدها ونساندها».

وتقوم السيدة بتأجير الدراجات في إحدى المناطق الشعبية في المحافظة، ورفضت أن تظل تعيش على المساعدات واتخذت قرارها في إقامة مشروع تعيش منه هي وأبناؤها، فقامت بعمل قرض من لجنة المشروعات الصغيرة، وحصلت على 10 آلاف جنيه، واشترت 4 دراجات بقيمة 8 آلاف جنيه، وسافرت إلى طنطا بمحافظة الغربية لشراء الدراجات مقابل 1000 جنيه، وسددت 1000 جنيه من القرض، وأضافت دراجتين لأبنائها وأحد جيرانها، ليكون إجمالي رأسمالها 6 دراجات.