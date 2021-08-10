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جانتس: إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي

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جانتس: إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي جانتس: إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، إن إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي ولا يجوز الوقوف جانبا بينما هي تتقدم في مشروعها النووي.

جاءت تصريحات جانتس خلال جولة تفقد فيها قواته على الحدود مع لبنان مساء اليوم الثلاثاء.

ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي من وصفهم باللاعبين الرئيسيين ودول العالم إلى كبح إيران ومن وصفهم بامتداداتها في المنطقة.

وقال جانتس، إن «إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي، ولا يجوز الوقوف جانبا بينما هي تتقدم في مشروعها النووي».

وأضاف: «سنواصل حماية أنفسنا والدفاع عن أمننا أمام محاولات تهديدنا ونقل أسلحة وذخائر متطورة إلى أتباع إيران قرب حدودنا».

المصرى اليوم

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