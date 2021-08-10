"عقالا" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بتعليم نجران
ناقش الاستعداد المبكر لتنفيذ الخطة المطورة في المدارس العالمية
اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، اليوم، إجراءات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية لعام ١٤٤٣هـ، عبر نظام "نور"، علماً أن فترة الاعتراض على نتيجة الحركة سوف تكون متاحة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام "نور" حتى تاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٣هـ.
من جهة أخرى ترأس "عقالا" اجتماع لجنة تطبيق الخطة الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستعداد المبكر لتنفيذ الخطة المطورة في المدارس العالمية.