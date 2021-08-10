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جى بي سي نيوز :- طالبت شركات الحج والعمرة، الأحد، من الحكومة التواصل مع السلطات السعودية للسماح للأردنيين بالذهاب لأداء العمرة برا، مشيرة إلى أن 85% من الأردنيين يسافرون برا لتأدية مناسك العمرة.

وأوضح الناطق باسم شركات الحج والعمرة، كمال أبو ذياب : عقب لقاء ممثلين عن هذه الشركات مع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن اللقاء جاء لـ "معالجة بعض القضايا التي تهم قطاعنا ومن ضمنها السماح للمعتمرين بالسفر برا".

وأشار إلى أن "أحد أصحاب الشركات حاول طلب تأشيرة عبر المنافذ البرية وتم رفض هذا الطلب".

"تواصلنا مع وزير الأوقاف، وتم التواصل مع وزير النقل (وجيه العزايزة) للتواصل المباشر مع السلطات السعودية للمطالبة بالسماح للمعتمرين، هذه قضية مهمة 85% من الأردنيين يقومون بالسفر عبر المنافذ البرية لاختصار التكلفة كوننا دولة حدودية"، وفق أبو ذياب.

ولفت أبو ذياب النظر إلى أن تأشيرة السفر جوا متاحة لأداء العمرة، و"يجب مراجعة المكاتب المعتمدة والتسجيل للحصول على تأشيرة العمرة".

وأُصدرت "أول تأشيرة لمعتمر أردني صاحب شركة، قمنا بعمل تجربة للمتابعة بالتواصل مع وكلائنا الخارجيين"، وفق أبو ذياب.

ولم يحدد أبو ذياب قيمة تكلفة العمرة برا، لكن كلفة الذهاب لأداء العمرة جوا تصل إلى 700 دينار في حدها الأدنى ،وفق المملكة .

والأحد، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء استقبال المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا اعتبارًا من الاثنين، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وتضع السعودية شرط الحصول على اللقاح الواقي من فيروس كورونا لأداء العمرة. وتعترف السعودية فقط بأربعة لقاحات هي فايزر، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، وموديرنا. قال أبو ذياب، إنه يمكن الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المعتمدة لمتلقي مطعوم سينوفارم الصيني كاملا لأداء العمرة.

وكانت السعودية قد حصرت الفئة العمرية التي يمكنها أداء العمرة في الموسم الماضي من 18-50 عاما، لكن أبو ذياب قال إن هذا الشرط "أزيل" على الفئة العمرية من 50 فما فوق.

وعلقت السعودية رحلات العمرة في نهاية شباط/فبراير 2020؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن الرحلات استؤنفت في شباط/ فبراير الماضي، وسط "عزوف كبير" لدى الأردنيين، بسبب ارتفاع التكاليف والاشتراطات الصحية.

وتجذب العمرة التي يمكن أداؤها في أي وقت طوال العام، ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم كل عام ولكن تم تعليقها في آذار/مارس 2020 في إطار إجراءات احترازية غير مسبوقة اتُخذت للحد من تفشي فيروس كورونا.