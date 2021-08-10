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رئيس شركة «إي فاينانس»: فخورون بأن نكون شركاء نجاح في تطوير المنظومات المالية الإلكترونية

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رئيس شركة «إي فاينانس»: فخورون بأن نكون شركاء نجاح في تطوير المنظومات المالية الإلكترونية رئيس شركة «إي فاينانس»: فخورون بأن نكون شركاء نجاح في تطوير المنظومات المالية الإلكترونية

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أشاد المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، بجهود وزارة المالية في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي وسرعة ودقة بناء الشبكة المالية للحكومة المصرية بعناصرها الثلاثة «مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية».

أعرب سرحان خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المالية اليوم- الثلاثاء- حول نظام إدارة اللبيانات الحكومية الكترونيا، عن فخره بأن تكون شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية شريكة النجاح مع وزارة المالية في تطوير المنظومات الإلكترونية لوزارة المالية والجهات الإدارية ذات الصلة، من خلال بنية تحتية عالية التقنية من خوادم وأجهزة ومستلزمات، وشبكة الكترونية مؤمنة طبقًا للمعايير القومية والعالمية، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة.

قال إن نجاح تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» في جميع الهيئات الموازنية، وتكاملها مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، دفع إلى مد هذه النجاحات في جميع الهيئات الاقتصادية؛ لما في ذلك من أثر إيجابى بالغ في دعم الاقتصاد المصرى.

المصرى اليوم

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