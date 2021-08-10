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الاحصاء : ارتفاع التضخم السنوي لـ 6.1 % خلال يوليو

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الاحصاء : ارتفاع التضخم السنوي لـ 6.1 % خلال يوليو الاحصاء : ارتفاع التضخم السنوي لـ 6.1 % خلال يوليو

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اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء عن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1 % خلال يوليو الماضي ، و ارجع الجهاز الزيادة الي ارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%). هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.4%).
وفيما يتعلق بمعدل التضـخم السنوي اشار جهاز الاحصاء الي ارتفاعه الي (6.1%) خلال شهر يوليو 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ورصد جهاز الاحصاء اهم التغيرات في مستويات الاسعار علي المستوي السنوي حيث ارتفع قسم الطعام والمشروبات (5.4%) نتيجة زيادة مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (17.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (7.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.8%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.4%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (4.1%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.9%).ياتي هذا في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-1.3%).
كما اشار الجهاز الي زيادة اسعار قسم الملابس والاحذية (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (6.5%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (5.8%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (3.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.3%).
كما ارتفعت اسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود (4.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (9.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.7%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (1.1%).
واشار جهاز الاحصاء الي ارتفاع اسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (3.4%)، فيما ارتفعت مجموعة الرعاية الصحية (4.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (5.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (4.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.3%).
كما ارتفعت اسعار النقل والمواصلات (7.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (16.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (5.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.8%).

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