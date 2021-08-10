مقترحات لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة في الربع الأخير من 2021

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عقدت اللجنة الوزارية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الخطوات التنفيذية لمحاور المشروع.

ويهدف المشروع إلى تنمية الأسرة المصرية وتحسين خصائص السكان وعلى رأسها محور تمكين المرأة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة التصورات الخاصة بالمشروعات التي سيتم تقديمها وآليات تمكين المرأة وخصوصًا في الريف وكذلك أهم الأفكار المطروحة لبرامج التدريب والجهات القائمة عليها.

وعُقد الاجتماع بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة والسكان لشئون السكان والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي ومنسق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما شاركت الدكتورة مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة عبر الفيديو كونفرانس.

كما تطرق الإجتماع لمناقشة المحور الخاص بالتوعية وأهم الوسائل التي سيتم استخدامها لرفع وعي الأسرة بالقضايا السكانية والصحية والتربوية وضرورة التنسيق مع المؤسسات الإعلامية والدينية.

وناقش الحضور الجداول الزمنية الخاصة بالمشروع والمقترحات الخاصة بموعد الإطلاق في الربع الأخير من العام الجاري تمهيدًا لعرض نتائج الإجتماع كافة على رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.