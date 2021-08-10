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مفتي لبنان: نحن محاصرون وممنوع أن تكون لدينا حكومة

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مفتي لبنان: نحن محاصرون وممنوع أن تكون لدينا حكومة مفتي لبنان: نحن محاصرون وممنوع أن تكون لدينا حكومة

جي بي سي نيوز :- قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، الأحد، "نحن محاصرون (دون ذكر جهات بعينها)، وممنوع علينا أن تكون عندنا حكومة تدير شؤوننا، وتخرجنا من أهوال الجوع".

جاء ذلك في رسالة وجهها إلى اللبنانيين، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، ونشرتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف: "تشكيل حكومة الإنقاذ التي يريدها اللبنانيون والمجتمع العربي والدولي، هي بداية حل آلام المواطنين وعذاباتهم".

وأكد أن "الدولة والسلطة الحاكمة، تتحمل مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان من اهتراء وانهيار أطاح بكل مقومات الحياة الكريمة".

ورأى مفتي لبنان أنه "إذا أردنا إنقاذ الوطن والدولة، علينا أن نغير أولئك الذين يصمون آذانهم وضمائرهم وعيونهم عن بؤس الشعب اللبناني".

وشدد على أن "الإصلاح يتطلب جهودا كبيرة من العتيدة، التي نأمل أن تشكل خلال أيام قليلة".

وذكر أن "التأخير في تشكيل الحكومة يدفع ثمنه المواطنون جميعا".

وفي أواخر تموز/ يوليو المنصرم، كلف رئيس لبنان ميشال عون، نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة.

ولا تزال المشاورات قائمة بين عون وميقاتي من أجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

والجمعة، قال ميقاتي بعد لقائه عون، إن الأمور في خواتيمها بالنسبة لموضوع تشكيل الحكومة.

ويزيد التأخر في تشكيل الحكومة الوضع سوءًا في بلد يعاني منذ أواخر 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدى إلى انهيار مالي ومعيشي وارتفاع معدلات الفقر والجريمة، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وقال دريان في رسالته: "لا مكان للفتنة بين المسلمين في لبنان، كما أنه لا مكان للفتنة بين اللبنانيين، رغم تنوعهم السياسي والفكري".

والأسبوع الماضي، اندلعت مواجهات بين مسلحين من "عشائر عربية سنية" وآخرين مقربين من جماعة "حزب الله" في منطقة خلدة (جنوب)، ما أسفر عن سقوط قتيلين بين المقربين من الجماعة وإصابة آخرين.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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