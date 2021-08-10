تفاصيل زيارة رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى مجمع «هو» في قنا: طرحه قريبًا للمستثمرين والشباب

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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تعمل علي تسخير كافة إمكانياتها للنهوض بالصعيد وتحقيق التنمية المستدامة بمختلف محافظاتها من خلال تحسين البنية الأساسية وتطوير المرافق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت تصريحات «جامع» في إطار زيارتها إلى محافظتي قنا والأقصر، علي رأس وفد من قيادات وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات.

ورافق الوفد خلال الزيارة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

زيارة وفد من وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات إلى محافظتي الأقصر وقنا

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن التوجيهات الرئاسية مهتمة باستثمار طاقات شباب وأهالي الصعيد في المشروعات الصناعية والإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم من خلال المشروعات الصناعية بفئاتها الكبرى والمتوسطة والصغيرة؛ وذلك لاستكمال منظومة التنمية المستدامة بفرص عمل مستقرة وناجحة تساعد المواطنين علي تحسين معيشتهم ورفع مستواهم الاقتصادي وتشارك بفاعلية في تعميق المنتج المحلي وتطوّر الإنتاج المصري بمحافظات الصعيد للاستفادة من الإمكانيات الإقتصادية والقدرات البشرية بهذه المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية و الثروات المعدنية.

زيارة وفد من وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات إلى محافظتي الأقصر وقنا

وشملت الزيارة تفقد المجمعات الصناعية بالمحافظتين ولقاء المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للتعرف على احتياجاتهم والعقبات التي تواجههم وخططهم لزيادة الإنتاج وتنوعه وسبل دعم الدولة لهم للوصول إلى ذلك.

زيارة وفد من وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات إلى محافظتي الأقصر وقنا

وأشارت «جامع» إلى أنه جاري تطوير منطقتين صناعيتين في قنا وهما (قفط وهو)؛ بهدف تطوير الخدمات الأساسية لهذه المناطق وإقامة تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات تتناسب مع المتطلبات الصناعية والإستثمارية الطموحة لمحافظة قنا وتضم كافة أنماط المشروعات الكبيرة والصغيرة لتتناسب مع كافة أنواع الاستثمار.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أنها قامت والوفد المرافق لها بتفقد مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة «هو» الصناعية والمزمع طرحه قريبًا للمستثمرين والشباب من ذوي الخبرة والخريجين الراغبين في إقامة مشروعات متوسطة أو صغيرة، والذي من المقرر أن يضم 420 وحدة صناعية، بمساحات تبدأ من 216 متر مربع للوحدة وحتى مساحة 540 متر مربع مخصصة بالكامل للأنشطة الهندسية.

وأشارت «جامع» إلى أن الطرح والتخصيص سيتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الذي سيقدم أيضا كافة الخدمات التأسيسية والتمويلية والفنية التي تحتاجها تلك المشروعات.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى اللإهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية إلى إقامة مجمعات صناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف محافظات الجمهورية خاصة الصعيد، والتوسع في تمويل هذه النوعية من المشروعات وتقديم كافة وسائل الدعم المالي والفني للشباب والمواطنين الراغبين في اقامة مشروعات صناعية متوسطة أو صغيرة.

زيارة وفد من وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات إلى محافظتي الأقصر وقنا

وقالت «جامع» إن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تنفيذ هذه التوجيهات بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، موضحة أنه تم الإنتهاء من إنشاء مجمع البغدادي الصناعي بالأقصر والمخصص لعدد من الأنشطة المتنوعة ( غذائى، هندسي، كيماوي، ملابس جاهزة ومفروشات، مواد بناء)؛ بإجمالى تكلفة تصل إلى 816 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتيح حوالى 5700 فرصة عمل، ويضم 206 وحدة منها 146 وحدة بمساحة 432 متر مربع للوحدة، و60 وحدة بمساحة 384 متر مربع، مشيرةً إلى أن المجمع تم طرحه أمام المستثمرين خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم تخصيص بعض الوحدات، فيما يجري حالياً استكمال عملية التخصيص واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التى تم تخصيصها.

زيارة وفد من وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات إلى محافظتي الأقصر وقنا

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل علي توفير التمويل اللازم للحاصلين علي هذه الوحدات للبدء في نشاطهم الصناعي مع تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التدريبية و التسويقية والفنية لضمان نجاح هذه المشروعات واستمرارها.