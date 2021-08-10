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ضبط ٧ مزارع دواجن غير مرخصة في الأقصر

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ضبط ٧ مزارع دواجن غير مرخصة في الأقصر ضبط ٧ مزارع دواجن غير مرخصة في الأقصر

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قام العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، بتشكيل لجنة لفحص إقامة مزارع دواجن بدون ترخيص بمنطقة حي المطار، حيث تم ضبط ٧ مزارع دواجن غير مرخصة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن اللجنة مكونة من الإدارة البيطرية وشؤون البيئة ووحدة منشأة العمارى البيطرية ورجال حي المطار، مؤكدا أن هذه الجولات التفتيشية تأتي استمرارا للجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

وقامت اللجنة بأخذ التعهدات اللازمة على أصحاب المزارع، ومطالبتهم بعدم ممارسة النشاط إلا بعد الموافقات واستخراج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.

شارك في الحملة شعبان طايع رئيس حي المطار، والدكتور عماد نابليون مدير الإدارة البيطرية بالأقصر، دكتور رامي ميلاد توفيق رئيس وحدة منشأة العمارى، وشعبان أبو المجد عبد الله نائب رئيس الحي ، وحمدي عبد العال محمد مفتش إدارة شؤون البيئة ديوان عام المحافظة، حمادة محمد عبد الحليم، ومشرفي الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر .

وفي سياق آخر، تابع رئيس مدينة الأقصر تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني بمنطقة نجع أبو عصبة باللون الموحد، لافتا إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمحافظة.

المصرى اليوم

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