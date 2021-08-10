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استقرت أسعار الذهب فى مصر، صباح اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2020، عند الأسعار المنخفضة التى حققها خلال اليومين الماضيين، بينما ارتفع سعر الذهب عالميًا، قليلا صباح اليوم الثلاثاء، لكنه مازال عند أدنى سعر له منذ أكثر من 4 شهور، وحقق الذهب انخفاضا كبيرا منذ صباح الجمعة الماضية بسبب مخاوف من اتجاه الاتحادى الأمريكى لرفع الفائدة قبل الموعد المحدد .

وتتأثر أسعار الذهب، في مصر بالأسعار العالمية والتى شهدت خسائر كبيرة ومتتالية منذ ظهر الجمعة الماضي، بعد بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية تشير لتعافى الاقتصاد.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الثلاثاء، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 875.5 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 766 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 656.5 جنيه، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6128 جنيها.

بينما انتعش سعر الذهب عالميا، قليلا محققا ارتفاعا عن اسعار مساء الاثنين، بسبب زيادة الطلب علي المعدن الأصفر، وتوقف مكاسب الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، لكن مخاوف رفع الفائدة كبحت صعوده، ورغم الارتفاع ظلت اسعار الذهب منخفضة عند أدنى مستوى منذ شهور بعدما انخفضت بنسبة تتعدى 4.4%، وشهد الذهب عالميا فى التعاملات الفورية صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.4%، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.6% ، بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة والتى من المقرر أن تصدر غدا الاربعاء .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الثلاثاء، 767.22 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,734.24 $.

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