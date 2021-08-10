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القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق بالتقدم

القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو؛ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، اطراد الأمن والاستقرار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو؛ رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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