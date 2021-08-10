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أنهت الجهة المنفذة لأعمال مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر وسط الاسكندرية، نحو 70% من جملة الأعمال الجارية، فيما تبقى من الزمن 198 يوم فقط وفقا للمخطط الزمني الخاص بالمشروع.

وفي إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لنسب الأعمال وسرعة الإنجاز بالمشروعات التي تنفذ في الموقع، أجرت جاكلين عازر نائب المحافظ، جولة تفقدية لمتابعة معدلات التنفيذ بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، وذلك برفقة أساتذة من جامعة الإسكندرية، وجامعة فاروس، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والعميد مهندس ممدوح زوام مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، نائبا عن اللواء طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة بجهاز المشروعات.

وأوضحت «عازر» أنها حرصت خلال زيارتها على اصطحاب أساتذة من جامعة الإسكندرية وجامعة فاروس والأكاديمية العربية ومجموعة من الأساتذة الفنانين والمعمارين، لرؤية أعمال التطوير التي بدأت معالمها في الظهور، وللمشاركة في رؤيتهم في تصميم الأشكال أو الصور في ميدان محطة مصر.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع تسير أعلى من المعدل المطلوب حيث بلغت نسب الإنجاز حتى الآن أكثر من ٧٠ ٪ ونسير أفضل من المعدل الزمني المحدد والمتبقي منه ١٩٨ يوم وفقاً للمخطط الزمني الخاص بالمشروع.

الجدير بالذكر أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وتبلغ تكلفته ٢٢٧ مليون جنية، ويأتي هذا في إطار رؤية محافظة الإسكندرية لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية بالمحافظة. ويضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة «الأجرة» والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

باقي من الزمن 198 يوما .. إنجاز 70% من أعمال تطوير ميدان محطة مصر في الاسكندرية بتكلفة 227 مليون جنيه (صور)

باقي من الزمن 198 يوما .. إنجاز 70% من أعمال تطوير ميدان محطة مصر في الاسكندرية بتكلفة 227 مليون جنيه (صور)

باقي من الزمن 198 يوما .. إنجاز 70% من أعمال تطوير ميدان محطة مصر في الاسكندرية بتكلفة 227 مليون جنيه (صور)

باقي من الزمن 198 يوما .. إنجاز 70% من أعمال تطوير ميدان محطة مصر في الاسكندرية بتكلفة 227 مليون جنيه (صور)

باقي من الزمن 198 يوما .. إنجاز 70% من أعمال تطوير ميدان محطة مصر في الاسكندرية بتكلفة 227 مليون جنيه (صور)

باقي من الزمن 198 يوما .. إنجاز 70% من أعمال تطوير ميدان محطة مصر في الاسكندرية بتكلفة 227 مليون جنيه (صور)