زبدة منتهية الصلاحية وملح فاسد.. «تموين الإسكندرية» تفاجئ 8 إدارات وتحرر 436 محضرا ( صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ 8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 436 محضراً بمخالفات متنوعة.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى بتحرير 51 محضر شملت ٤١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 75 محضر شملت ٣٣ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٧ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق،و٥ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و٩ محضر استخدام مطبوعات في تغليف مواد غذائية، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة بإعدام سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 90 محضر شملت٤١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٤ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٧ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمنفذين مشروع جمعيتى مخالفين، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة،ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة،ومحضر حيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على عدد ٩ كرتونة زبدة بكل كرتونة عدد ١ قوالب زنة القالب كجم بإجمالى ٩٠ كجم زبدة منتهية الصلاحية.

وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 102 محضر شملت ٧١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٢٣ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، و٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و١٠ محاضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٧ محاضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد، و٣ محاضر لمنشأت بدون ترخيص، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 40 محضر شملت٢٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٩ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 29 محضر شملت ٨ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٧ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام ١٥٠٠ كجم ملح طعام منتهي الصلاحية.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 37 محضر شملت ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضر حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات.

وفى إدارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 22 محضر شملت ٨ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، و٣ محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص.

زبدة منتهية الصلاحية و ملح فاسد .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 436 محضرا ( صور)

زبدة منتهية الصلاحية و ملح فاسد .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 436 محضرا ( صور)

زبدة منتهية الصلاحية و ملح فاسد .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 436 محضرا ( صور)

زبدة منتهية الصلاحية و ملح فاسد .. "تموين الاسكندرية" تفاجئ 8 إدارات وتحرر 436 محضرا ( صور)