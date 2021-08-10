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بتكلفة 3 مليار جنيه .. وزير الري يوجه باستكمال مشروعات تأهيل وتبطين الترع بقري حياة كريمة بأسوان

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بتكلفة 3 مليار جنيه .. وزير الري يوجه باستكمال مشروعات تأهيل وتبطين الترع بقري حياة كريمة بأسوان بتكلفة 3 مليار جنيه .. وزير الري يوجه باستكمال مشروعات تأهيل وتبطين الترع بقري حياة كريمة بأسوان

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ألتقي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى حيث كشف المحافظ عن صدور توجيهات من الوزير بطرح باقي مشروعات تأهيل وتبطين الترع بالقري المستهدفة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح «التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة»، مؤكداً على أن الأعمال التي سيتم طرحها ضمن موازنة العام الحالي بقري حياة كريمة ستشمل تأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى ٦٥٠ كم وبتكلفة تقديرية ٣ مليار جنيه فيما تم تنفيذ أعمال بأطوال ٦٠ كم من أجمالي ٢١٥ كم للأعمال التي تم طرحها بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور التنموي والبناء لوزارة الري بنطاق محافظة أسوان سواء بمشروعات تأهيل الترع أو المنشآت والمحطات، بجانب تغطية الترع والمصارف، بالأضافة إلى أنشاء المخرات والسدود والبحيرات الصناعية للحماية من السيول. والجدير بالذكر بأن زيارة وزير الموارد المائية والري لمحافظة أسوان تصمنت تفقد أعمال إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وتنفيذ منظومة الحقن، وأيضاً المركز الثقافي الإفريقى «متحف النيل الوثائقى» حيث تفقد أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الثالثة بالمسرح الرومانى المكشوف والذي يستوعب ٢٥٠٠ فرد ويقع على مساحة 10 ألاف م2 حيث تكلف إنشاؤه نحو 5 مليون جنيه وذلك في بانوراما جمالية رائعة .

المصرى اليوم

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