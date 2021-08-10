وزير الري يتفقد أعمال الصيانة الدورية للسد العالي و خزان أسوان

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قام الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بزيارة لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

والتقى الدكتور عبدالعاطى باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على نهو هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقام الدكتور عبدالعاطى بتفقد والإطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان اسوان القديم.

وقال الدكتور عبدالعاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لإستخدام النظام الإلكتروني بديلاً عن النظام اليدوي، كما تفقد الدكتور عبدالعاطى مفيض خزان أسوان ومحطتي الكهرباء الملحقة بالخزان.

كما تابع الدكتور عبدالعاطى مع مسئولي الري بمحافظة أسوان خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان، موجهاً بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة.

ويقوم الدكتور عبدالعاطى بزيارة لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذ أنظمة الري الحديث بأقل تكلفة واعلي كفاءه، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

كما قام الدكتور عبدالعاطى مساء أمس بزيارة المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.