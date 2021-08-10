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واشنطن تسعي لصياغة استجابة دولية للوضع في أفغانستان

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واشنطن تسعي لصياغة استجابة دولية للوضع في أفغانستان واشنطن تسعي لصياغة استجابة دولية للوضع في أفغانستان

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كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن مبعوثها لأفغانستان السفير زلماي خليل زاد غادر في رحلة إلى الدوحة في 8 أغسطس.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: «سيكون السفير خليل زاد في الدوحة للمساعدة في صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان».

وأضاف البيان: «في عدة جولات من الاجتماعات المخطط لها على مدار ثلاثة أيام، سيضغط ممثلون من دول في المنطقة وخارجها وكذلك من المنظمات متعددة الأطراف من أجل الحد من العنف، ووقف إطلاق النار والالتزام بعدم الاعتراف بحكومة مفروضة بالقوة، وسيضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري وللتفاوض على التسوية السياسية التي هي السبيل الوحيد للاستقرار والتنمية في أفغانستان».

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الوتيرة المتزايدة للاشتباك العسكري لحركة طالبان، والتي أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين في النزاع المسلح بين الجانبين، والفظائع المزعومة لحقوق الإنسان، هي مصدر قلق بالغ.

وأشارت إلى أن السلام المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب؛ وشددت الخارجية الأمريكية على مواصلة واشنطن العمل مع جميع الأطراف ومع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لتحقيق توافق في الآراء بشأن تسوية سياسية.

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