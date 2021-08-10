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تامر النحاس: سعد سمير لا يفكر في الرحيل.. ومفاوضات السولية وصلت لمراحل نهائية

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تامر النحاس: سعد سمير لا يفكر في الرحيل.. ومفاوضات السولية وصلت لمراحل نهائية تامر النحاس: سعد سمير لا يفكر في الرحيل.. ومفاوضات السولية وصلت لمراحل نهائية

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قال تامر النحاس، وكيل اللاعبين، إن سعد سمير موقفه واضح تماما بالاستمرار في صفوف النادي الأهلي وعدم الرحيل.

وأضاف تامر النحاس، في تصريحات تليفزويونية، أن «الحديث عن وجود عروض لسعد سمير أمر غريب والأهلي واللاعب لا يفكران في الانفصال».

وأكمل: «سعد سمير عاد للمشاركة مع الأهلي، وهذا بجانب دوره الكبير داخل غرفة الملابس، واللاعب لم يفكر أبدا في الرحيل».

وتابع: «الاحتياج في الأهلي لسعد سمير واضح، شايفين عدد الأهداف التي يستقبلها شباك النادي، الحقيقة أن الأهلي في علاقة جيدة مع سعد سمير».

وأكد: «في تقارب شديد في وجهات النظر بين السولية والأهلي لتجديد التعاقد، كان في عروض للسولية لكن امتداد الدوري أثر على الكلام فيها».

وأتم: «منافسة الأهلي على الدوري هتخلي الدنيا تنتهي في نهاية الموسم، المفاوضات وصلت لمراحل نهائية وهتنتهي بشكل إيجابي في النهاية».

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