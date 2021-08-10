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عمرو أدهم: عدد مجلة لم يكن موفقا.. والاعتراف بالخطأ من شيم الكبار

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عمرو أدهم: عدد مجلة الزمالك لم يكن موفقا.. والاعتراف بالخطأ من شيم الكبار عمرو أدهم: عدد مجلة لم يكن موفقا.. والاعتراف بالخطأ من شيم الكبار

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قال عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، إن الفارس الأبيض ملتزم التزاما تاما بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية.

وأضاف عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية: «عدد مجلة الزمالك لم يكن موفقا، الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار، الخطأ قد يكون فرديا ولكن لا يعفي باقي المسئولين».

وتابع: «مجلة الزمالك هدفها الأول هو دعم النادي، ومحتوى المجلة لم يكن جيدا ويحتاج لموضوعية أكثر، خلال الفترة المقبلة».

وواصل: «نحن نتبع أسلوبا علميا، وتم تكليفي بمراجعة محتوى المجلة، وسنجتمع مع القائمين على المجلة لمناقشة هذه الأزمة وتطوير المجلة كى تخرج بالشكل اللائق».

وأردف: «قرار إدارة الزمالك يؤكد حرصنا على دعم التسامح والروح الرياضية ونبذ التعصب، أخدنا قرارات وفقًا للثوابت التي ستبقى مرتبطة بنا، أحد ستخرج عن السياق لن يكون له تواجد، نحن لا نبالغ ولا نتهاون، سمعنا للأطراف كلها حتى نحدد المسئولية، قد يكون هناك مسؤول فردي ولكن المنظومة كلها مسئولة».

المصرى اليوم

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