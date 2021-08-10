بعد حل مشكلة الأول.. مواطن آخر يصعد برج محمول ويهدد بالانتحار في الدقهلية

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شهدت محافظة الدقهلية، مساء الاثنين، تهديد أحد المواطنين بالانتحار من أعلى برج محمول، بعد 4 أيام من تهديد مواطن آخر بالانتحار من المكان نفسه.

وكان محافظ الدقهلية استجاب لطلبات المواطن الأول وأمر بصرف إعانة وإقامة كشك لإقناعه بالعدول عن الانتحار.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز الجمالية بصعود أحد المواطنين لأعلى برج محمول ببندر الجمالية مهددا بالانتحار بإلقاء نفسه من أعلاه، وذلك بعد 4 أيام من تهديد مواطن آخر بالانتحار من نفس المكان.

انتقل ضباط مباحث مركز الجمالية إلى مكان الواقعة وتبين صعود شاب يدعى «الحسينى م»، 35 سنة، أعلى البرج المحمول احتجاجا على القبض على شقيقه لتنفيذ حكم تبديد بالإضافة لصدور حكم قضائى مثله عليه.

تمكن ضباط مباحث مركز الجمالية من إقناعه بالنزول والعدول عن تهديده وتم إنزاله من أعلى البرج.

يذكر أن نفس البرج شهد قبل 4 أيام، تهديد أحد المواطنين بإلقاء نفسه من أعلاه أيضا، بسبب عدم قدرته على دفع مصاريف بناته الثلاثة بمراحل التعليم المختلفة وعدم وجود عمل له وأقنعه ضباط المباحث بالنزول وقرر محافظ الدقهلية صرف مبلغ مالى له وأمر مجلس مدينة الجمالية بعمل كشك له.