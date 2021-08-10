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تفاصيل حالة مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ..صور

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مؤمن زكريا لاعب الوطني الأول والنادي الأهلي الذي أصيب بمرض نادر خلال الفترة الماضية، تم نقله للمستشفى مساء أمس بعدما تعرض لعوكة صحية مفاجئة، اضطرت زوجته لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية.

وكات زوجة مؤمن زكريا، نشرت صورًا من تواجده في أحد المستشفيات.وتم نقل اللاعب إلى أحد المستشفيات بعدما تعرض لوعكة صحية في الفترة الأخيرة، لتشارك زوجته الصور مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مصحوبة بعبارة «حبيبي سلامتك ربنا يقومك لينا بالسلامة».

وقال الإعلامي أحمد شوبير أن نجم الأهلي شعر بدوار مفاجيء وسقط على الأرض وقامت زوجته بنقله إلى أحد المستشفيات ويخضع لعدد من الفحوصات على المخ وسيعود إلى منزله خلال ساعات.

مؤمن زكريا من المستشفى
مؤمن زكريا من المستشفى

المصرى اليوم

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