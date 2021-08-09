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«جسور» في لقاء مع منتجي مواد البناء للتعريف بالكتالوج الإلكتروني الأربعاء المقبل

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«جسور» في لقاء مع منتجي مواد البناء للتعريف بالكتالوج الإلكتروني الأربعاء المقبل «جسور» في لقاء مع منتجي مواد البناء للتعريف بالكتالوج الإلكتروني الأربعاء المقبل

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في إطار سلسلة الندوات وورش العمل التي تعقدها شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- للتعريف بالكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، تنظم الشركة ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مصنعي ومنتجي مواد البناء في ، وذلك بعد غد الأربعاء في تمام العاشرة صباحًا.

وتعقد الندوة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية (شعبة مواد البناء)، واتحاد الصناعات المصرية (غرفة صناعة مواد البناء)، والمجلس التصديري لمواد البناء.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بخدمات الكتالوج الإلكتروني (جسور) https://gosoor.com.eg/ والذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في يونيو 2021، لاستخدامه في الترويج للمنتجات المصرية للنفاذ بها إلى الأسواق العالمية خاصة السوق الأفريقية.

ويعتمد الكتالوج في الترويج للمنتجات المصرية على فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في 16 فرعًا خارجيًا لشركة جسور في كبرى المراكز التجارية العالمية، للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها (تصل إلى حوالى 40 دولة في مختلف أنحاء العالم).

وتحددت دول الارتكاز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبي، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا من خلال شركة مشتركة مع القطاع الخاص.

المصرى اليوم

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