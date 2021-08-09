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واصلت أسعار الذهب في مصر، منتصف تعاملات اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، الانخفاض في استجابة سريعة لانخفاض سعر الذهب عالميا، والذى حقق الأدنى له منذ 4 شهور، وحقق الذهب محليا انخفاضا كبيرا منذ صباح الجمعة الماضية، يتراوح مابين 23 جنيه وحتى 27.5 جنيه، رغم استقراره يومى السبت والأحد بسبب اغلاق البورصة للاجازة الاسوعية ثم مالبث أن عاود الانخفاض المستمر مرة ثانية منذ الصباح .

وتتأثر أسعار الذهب، في مصر بالأسعار العالمية والتى تشهد خسائر كبيرة منذ ظهر الجمعة الماضية بعد بيانات التوظيف غير الزراعى والتى حاءت كدلالة على تحسن الاقتصاد مما يصب في صالح الدولار والذى تربطه علاقة عكسية بالمعدن الأصفر .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، ظهر اليوم الاثنين أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 875.5 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 766 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 656.5 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6128 جنيها.

بينما تهاوى سعر الذهب عالميا، منذ صباح اليوم الاثنين مع بداية افتتاح التداول العالمى حيث تراجعت اسعار الذهب بقوة وصلت إلى 3% ثم تسارعت وتيرة الهبوط في منتصف التعاملات حتى وصل الانخفاض إلى 4%، ويأتى هذا الهبوط استمرار للهبوط الذي شهده الذهب عالميا يوم الجمعة بعد اضافة الاقتصاد الأمريكى مايقرب من مليون وظيفة في شهر يوليو وعودة المخاوف من اتجاه الاحتياطى الأمريكى للتخفيف من الدعم الاقتصادى ورفع الفائدة بالاضافة لارتفاع مؤشر الدولار ليحقق أعلى مكاسب له منذ فترة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، ظهر اليوم الاثنين، 771.00 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،746.53 $.

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