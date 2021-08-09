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اعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم بنك بلوم مصر المصدرة لعدد 298.623 مليون سهم بقيمة إجمالية 424.045 مليون دولار.

يذكر أن الرقابة المالية وافقت في 18 يوليو الماضي على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC حتى عدد 300 مليون سهم تمثل حتى نسبة 100% من أسهم رأسمال بنك بلوم مصر، بسعر 22.33 جنيه للسهم (عملة التنفيذ والتسوية بالمعادل 1.42 دولار أمريكى للسهم).

ويقوم بدور المستشار المالي لمقدم العرض بالخارج، اتش .اس.بي.سي الشرق الأوسط ليمتد.

ويقوم مكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة بدور المستشار القانوني لمقدم العرض، وتتولى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بدور سمسار مقدم العرض.