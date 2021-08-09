مركز كبار ممولي المهن الحرة: إجراءات قانونية ضد عدم المنضمين للفاتورة الإلكترونية

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أعلن ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم المركز بتقديم كافة التيسيرات والدعم للممولين، موضحًا أن المركز يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، وأن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هي طمأنة المهن الحرة، وأن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم، فهدفنا الرئيسي مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم .

اشار شاهين خلال جولة بالمركز اليوم- الإثنين- إلى أن عملية التطوير التي شهدتها المصلحة وخاصة مع تطبيق الميكنة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ساهم في تنظيم سير العمل ودقته، وتوفير الوقت والجهد سواء للعاملين أو الممولين الذين نؤكد لهم دوما أنهم شركاء للمصلحة، كما نؤكد لهم أن المصلحة حريصة على تقديم المساعدة لهم وتوضيح كافة الأمور، وإزالة كل العقبات أمامهم لتحقيق الالتزام الضريبى، مشيرًا إلى أن الممولين ( ومنهم العديد من الفنانين ) بشهادتهم أشادوا بحسن المعاملة وتميز الخدمات الضريبية المقدمة لهم .

وعن استعدادات مركز كبار ممولى المهن الحرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أوضح «ممدوح شاهين» أن المركز قام باتخاذ عدة إجراءات استعدادًا لتطبيق المنظومة على الممولين التابعين للمركز ابتداء من 15 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى متابعة التواصل مع الممولين والذى يتم بالفعل من خلال الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكترونى وإرسال خطابات بعلم الوصول ومركز الاتصالات المتكامل، حيث يتم التواصل مع الممولين لتوعيتهم بقرار إلزامهم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتكامل قبل التشغيل الفعلي للمنظومة، وتوضيح أن المصلحة تقدم كامل الدعم لهم لتيسير عملية الانضمام.

وأشار شاهين أن هناك مجموعة من العاملين بالمركز تتولى التعامل مع الممولين فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه المجموعة تم إعدادها بشكل دقيق من حيث اختيارهم ممن يجيدون اللغة، والخبرة الفنية، وتم إعطائهم التدريب الكافى ليتمكنوا من تقديم التوعية اللازمة والشرح الوافى والدعم الفنى للممولين لتيسير انضمامهم إلى المنظومة وتذليل أيه عقبات.

وقال رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة أنه من خلال هذه المجموعة يتم توضيح وشرح خطوات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للممول سواء من خلال التكامل مع المنظومة عن طريق ERP SYSTEM للشركات، أو في حالة استخدام الممول للبورتال وذلك بعد تقديم الممول لطلب باستخدام البورتال نظرًا لقيامه بإصدار عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ،وشرح كيفية عمل تفويض للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح البيانات الواجب توافرها لعمل التفويض، وتتمثل في بيانات الملف الضريبى من رقم التسجيل، والبريد الإلكترونى، ورقم التليفون الأرضى، ورقم التليفون المحمول، والسمة التجارية، وكذلك بيانات المفوض من اسمه باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومى ورقم التليفون والبريد الإلكترونى للمفوض، موضحًا أنه يتم كتابة التفويض على ورق الشركة أو روشتة الطبيب، ويتم ختم التفويض بختم ( الشركة / الممول )، وكذلك ختم التفويض بصحة التوقيع من البنك، مضيفًا أنه يتم التنبيه على الممول أنه في حالة عدم التزامه بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.