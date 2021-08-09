مركز متوسطي الممولين: بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية منتصف سبتمبر المقبل

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أعلن الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مركز متوسطى الممولين أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على ممولى المركز سيبدأ منتصف سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن المركز قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعلام الممولين بإلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال وحدة المكاتب الأمامية بالمركز، وأن المركز يقدم كل الدعم له لتيسير انضمامه إلى المنظومة، لافتًا إلى أن المركز طالب الممولين التابعين له سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل على المنظومة، قبل موعد البدء الفعلى للتشغيل، بوقت كاف حتى لا تضطر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدًا أن المركز مستعد لتوفير الدعم الفنى اللازم لمساعدة الشركات في الانتهاء من إجراءات التسجيل المطلوبة للانضمام إلى المنظومة.

وحول خدمة المكاتب الأمامية قال الضباعنى أنها تعد تطور حديث للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية والمقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح في أقل وقت ممكن، مما يؤكد أن مصلحة الضرائب أصبحت بالفعل مصلحة خدمية وليست مصلحة جباية، كون المصلحة شريك مع الممول في أنشطته المختلفة، وأى نجاح يحققه الممول يعود على الاقتصاد القومى في صورة ضريبة يلتزم بها طبقًا لأحكام القانون نظرًا لأن منظومة الضرائب عبارة عن مثلث من ثلاثة أضلاع هي الإدارة الضريبية، والممول، والتشريع.

أوضح خلال جولة بالمركز اليوم- الإثنين- أنه تم انتقاء مجموعة متميزة من العاملين بالمركز على دراية كبيرة في التعامل مع الممولين وتطبيق القوانين الضريبية بسهولة ويسر لتقديم عدة خدمات متنوعة للممولين في كافة أنشطة المركز، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الخدمات التي تم تقديمها من خلال المكاتب الأمامية بمركز متوسطى الممولين خلال الفترة من 3 يناير 2021 حتى 29 يوليو بلغت 33961 خدمة حيث تم تقديم 7915 خدمة توعية، 2663 خدمة فحص، و2767 خدمة خزينة، و8083 خدمة استلام مستندات، و2827 خدمة حسابات الممولين، و3824 خدمة إقرارات، 1872 خدمة الحجز والتحصيل، و897 خدمة الشؤون القانونية، 3113 خدمة التسجيل.