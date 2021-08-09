مركز كبار الممولين: 2080 شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية

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أكد الدكتورأشرف الزيات، رئيس مركزكبارالممولين، دعم رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومتابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطويروالميكنة بمركزكبارالممولين، وتذليل كافة العقبات، وإتاحة كافة الإمكانيات والتيسيرات لتنفيذ هذه المشروعات على الوجه الأكمل بما يسهم في تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين.

قال الزيات خلال جولة بالمركز اليوم- الإثنين -: حتى الآن عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغت 2080 شركة، كما أن عدد الوثائق التي تم رفعها على المنظومة من إشعارات دائنة ومدينة وفواتيرإلكترونية بلغت 32،5 مليون وثيقة إلكترونية.

اضاف أن الأرقام المذكورة تعد طفرة مبشرة جدا، وهذا الرقم يزيد بشكل مستمروسيؤدي ذلك إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وحجمها هائل مما يؤدي إلى ضبط وإحكام المجتمع الضريبي والقضاء على الشركات الوهمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ذكر الزيات العديد من المزايا التي ستعود على الممولين من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن أهمها معرفة الممول بكافة الفواتيرالصادرة له فورتحريرها بشكل لحظي، وبالتالي يستطيع الممول رفضها أو قبولها والتحقق من صحتها.

اوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة الفحص الضريبي نظرا لعدم اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة الفواتير الصادرة من الممول أو إليه لأن الفواتير ستكون لدى مصلحة الضرائب بشكل لحظي، وكذلك ستؤدي المنظومة إلى سهولة إعداد الإقرار الضريبي، وأيضا سرعة رد الضريبة للممولين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم.

لفت اشرف الزيات إلى أن من التيسيرات والخدمات التي يقدمها مركز كبار الممولين تقديم الدعم الفني لأى ممول يرغب في الانضمام الطوعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خارج مركز كبار الممولين حيث يتم إمدادهم بكافة المعلومات والإجراءات اللازمة لذلك وتذليل كافة العقبات، والإجابة على كافة الاستفسارات لديهم، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بدوره في التوعية الضريبية، حيث أنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات أون لاين أو عمل زيارات ميدانية فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.