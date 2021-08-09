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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية دعم الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية المستمر لتطويرالمصلحة ومتابعته الدقيقة لسيرعملية التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التي تظهر أثناء التنفيذ.

وقال عبدالقادرفى بيان صحفى – الإثنين- إن تطويرالمصلحة يتم من خلال خطط متكاملة، وعلى مستويات ومحاورمتعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطويربيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.

واوضح رئيس المصلحة أن منظومة الفاتورة الالكترونية هي الأهم في مشروعات التطويروالميكنة داخل مصلحة الضرائب، وتعكس تطورأساليب وأدوات العمل داخل المصلحة، والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، ما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.

ولفت إلى النجاح الذي حققه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الثلاثة الأولى، معربًا عن تفاؤله بنجاح تطبيق هذه المنظومة على كل من مركز متوسطى الممولين ومركزكبارالهن الحرة وما يستتبع ذلك من تطبيقها على باقى المأموريات على مستوى الجمهورية.

وأعلن عبدالقادرأنه سيتم افتتاح منفذين بالاتفاق مع شركة مصرللمقاصة وذلك بكل من مركزكبارالممولين ومركزمتوسطي الممولين لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة للتيسيرعلى الممولين وتوفير الوقت والجهد .