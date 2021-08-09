انتهاء الفحص المالي لتقييم الحصة العينية في زيادة رأسمال «غزل المحلة لكرة القدم» خلال أيام

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير نادي غزل المحلة وزيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم بحوالي 200 مليون جنيه تشمل حصة عينية بقيمة حق الانتفاع لمدة 20 عاما لاستاد كرة القدم وملحقاته وملاعب التدريب، بالإضافة إلى طرح عام وخاص من خلال بورصة الأوراق المالية.

فقد تم في الأول من أغسطس الجاري تقديم ملف متكامل لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار يتضمن تقييم حقوق الانتفاع الخاصة بالاستاد وملحقاته وملاعب التدريب، والمعد بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري، وكذلك الأوراق الخاصة بسند ملكية شركة غزل المحلة لهذه المنشآت، ليتولى قطاع الأداء الاقتصادي إجراء الفحص المالي والتأكد من صحة التقييم.

وعلى الفور، قام قطاع الأداء الاقتصادي بتشكل لجنة لأعمال الفحص المالي بغرض تقييم الحصة العينية للمساهمة في زيادة رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم والتأكد من صحة التقييم ومعاينة الموقع، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تقديم الأوراق للقطاع، حيث من المتوقع أن تنتهي من عملها خلال مدة أسبوع واحد.

وفي هذا الإطار، تتوجه وزارة قطاع الأعمال العام بالشكر لهيئة الاستثمار على سرعة تشكيل لجنة الفحص المالي لتقييم الحصة العينية ومعاينة الموقع.

يشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتاب لتقوم بدور المستشار المالي الحصري ومدير الاكتتاب لطرح جزء من زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم ببورصة الأوراق المالية.