بالصور.. جولة في مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبارالمهن الحرة

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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية دعم الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية المستمر لتطويرالمصلحة ومتابعته الدقيقة لسيرعملية التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التي تظهر أثناء التنفيذ.

وقال عبدالقادرفى بيان صحفى – الإثنين- إن تطويرالمصلحة يتم من خلال خطط متكاملة، وعلى مستويات ومحاورمتعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطويربيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية.

واوضح رئيس المصلحة أن منظومة الفاتورة الالكترونية هي الأهم في مشروعات التطويروالميكنة داخل مصلحة الضرائب، وتعكس تطورأساليب وأدوات العمل داخل المصلحة، والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، ما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.

ولفت إلى النجاح الذي حققه تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها الثلاثة الأولى، معربًا عن تفاؤله بنجاح تطبيق هذه المنظومة على كل من مركز متوسطى الممولين ومركزكبارالهن الحرة وما يستتبع ذلك من تطبيقها على باقى المأموريات على مستوى الجمهورية.

وأعلن عبدالقادرأنه سيتم افتتاح منفذين بالاتفاق مع شركة مصرللمقاصة وذلك بكل من مركزكبارالممولين ومركزمتوسطي الممولين لسداد الضريبة المستحقة على سندات وأذون الخزانة للتيسيرعلى الممولين وتوفير الوقت والجهد.

وأكد الدكتورأشرف الزيات، رئيس مركزكبارالممولين دعم رئيس المصلحة ومتابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطويروالميكنة بمركزكبارالممولين، وتذليل كافة العقبات، وإتاحة كافة الإمكانيات والتيسيرات لتنفيذ هذه المشروعات على الوجه الأكمل بما يسهم في تقديم خدمات ضريبية إلكترونية متميزة للممولين .

وقال الزيات: حتى الآن عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية بلغت 2080 شركة، كما أن عدد الوثائق التي تم رفعها على المنظومة من إشعارات دائنة ومدينة وفواتيرإلكترونية بلغت 32،5 مليون وثيقة إلكترونية.

اضاف أن الأرقام المذكورة تعد طفرة مبشرة جدا، وهذا الرقم يزيد بشكل مستمروسيؤدي ذلك إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وحجمها هائل مما يؤدي إلى ضبط وإحكام المجتمع الضريبي والقضاء على الشركات الوهمية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وذكرالعديد من المزايا التي ستعود على الممولين من الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن أهمها معرفة الممول بكافة الفواتيرالصادرة له فورتحريرها بشكل لحظي، وبالتالي يستطيع الممول رفضها أو قبولها والتحقق من صحتها.

واضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى سهولة الفحص الضريبي نظرا لعدم اتخاذ إجراءات للتحقق من صحة الفواتير الصادرة من الممول أو إليه لأن الفواتير ستكون لدى مصلحة الضرائب بشكل لحظي، وكذلك ستؤدي المنظومة إلى سهولة إعداد الإقرار الضريبي، وأيضا سرعة رد الضريبة للممولين الذين يقومون بتصدير منتجاتهم.

وأوضح اشرف الزيات أن من التيسيرات والخدمات التي يقدمها مركز كبار الممولين تقديم الدعم الفني لأى ممول يرغب في الانضمام الطوعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خارج مركز كبار الممولين حيث يتم إمدادهم بكافة المعلومات والإجراءات اللازمة لذلك وتذليل كافة العقبات، والإجابة على كافة الاستفسارات لديهم، مشيرًا إلى أن المركز يقوم بدوره في التوعية الضريبية، حيث أنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات أون لاين أو عمل زيارات ميدانية فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

أعرب الدكتور فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين «عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب على جهوده في متابعة سير العمل لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على ممولى مركز متوسطى الممولى في 15 سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن المركز قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعلام الممولين بإلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال وحدة المكاتب الأمامية بالمركز، وأن المركز يقدم كل الدعم له لتيسير انضمامه إلى المنظومة، لافتًا إلى أن المركز طالب الممولين التابعين له سرعة اتخاذ إجراءات التسجيل على المنظومة، قبل موعد البدء الفعلى للتشغيل، بوقت كاف حتى لا تضطر المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدًا أن المركز مستعد لتوفير الدعم الفنى اللازم لمساعدة الشركات في الانتهاء من إجراءات التسجيل المطلوبة للانضمام إلى المنظومة .

وعن خدمة المكاتب الأمامية قال الدكتور «فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين» أنها تعد تطور حديث للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية والمقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح في أقل وقت ممكن، مما يؤكد أن مصلحة الضرائب أصبحت بالفعل مصلحة خدمية وليست مصلحة جباية، كون المصلحة شريك مع الممول في أنشطته المختلفة، وأى نجاح يحققه الممول يعود على الاقتصاد القومى في صورة ضريبة يلتزم بها طبقًا لأحكام القانون نظرًا لأن منظومة الضرائب عبارة عن مثلث من ثلاثة أضلاع هي الإدارة الضريبية، والممول، والتشريع .

وأوضح الدكتور «فايز الضباعنى» أنه تم انتقاء مجموعة متميزة من العاملين بالمركز على دراية كبيرة في التعامل مع الممولين وتطبيق القوانين الضريبية بسهولة ويسر لتقديم عدة خدمات متنوعة للممولين في كافة أنشطة المركز، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الخدمات التي تم تقديمها من خلال المكاتب الأمامية بمركز متوسطى الممولين خلال الفترة من 3 يناير 2021 حتى 29 يوليو بلغت 33961 خدمة حيث تم تقديم 7915 خدمة توعية، 2663 خدمة فحص، و2767 خدمة خزينة، و8083 خدمة استلام مستندات، و2827 خدمة حسابات الممولين، و3824 خدمة إقرارات، 1872 خدمة الحجز والتحصيل، و897 خدمة الشؤون القانونية، 3113 خدمة التسجيل .

و قال «ممدوح شاهين رئيس مركز كبار المهن الحرة» أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب المصرية يقوم المركز بتقديم كافة التيسيرات والدعم للممولين، موضحًا أن المركز يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، وأن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هي طمأنة المهن الحرة، وأن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم، فهدفنا الرئيسي مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرًا إلى أن عملية التطوير التي شهدتها المصلحة وخاصة مع تطبيق الميكنة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، ساهم في تنظيم سير العمل ودقته، وتوفير الوقت والجهد سواء للعاملين أو الممولين الذين نؤكد لهم دوما أنهم شركاء للمصلحة، كما نؤكد لهم أن المصلحة حريصة على تقديم المساعدة لهم وتوضيح كافة الأمور، وإزالة كل العقبات أمامهم لتحقيق الالتزام الضريبى، مشيرًا إلى أن الممولين ( ومنهم العديد من الفنانين ) بشهادتهم أشادوا بحسن المعاملة وتميز الخدمات الضريبية المقدمة لهم .

وعن استعدادات مركز كبار ممولى المهن الحرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أوضح «ممدوح شاهين» أن المركز قام باتخاذ عدة إجراءات استعدادًا لتطبيق المنظومة على الممولين التابعين للمركز ابتداء من 15 سبتمبر المقبل، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتولى متابعة التواصل مع الممولين والذى يتم بالفعل من خلال الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكترونى وإرسال خطابات بعلم الوصول ومركز الاتصالات المتكامل، حيث يتم التواصل مع الممولين لتوعيتهم بقرار إلزامهم بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتكامل قبل التشغيل الفعلي للمنظومة، وتوضيح أن المصلحة تقدم كامل الدعم لهم لتيسير عملية الانضمام .

وأشار «ممدوح شاهين» أن هناك مجموعة من العاملين بالمركز تتولى التعامل مع الممولين فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أن هذه المجموعة تم إعدادها بشكل دقيق من حيث اختيارهم ممن يجيدون اللغة، والخبرة الفنية، وتم إعطائهم التدريب الكافى ليتمكنوا من تقديم التوعية اللازمة والشرح الوافى والدعم الفنى للممولين لتيسير انضمامهم إلى المنظومة وتذليل أيه عقبات .

وقال «رئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة» أنه من خلال هذه المجموعة يتم توضيح وشرح خطوات الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية للممول سواء من خلال التكامل مع المنظومة عن طريق ERP SYSTEM للشركات، أو في حالة استخدام الممول للبورتال وذلك بعد تقديم الممول لطلب باستخدام البورتال نظرًا لقيامه بإصدار عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ،وشرح كيفية عمل تفويض للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية وتوضيح البيانات الواجب توافرها لعمل التفويض، وتتمثل في بيانات الملف الضريبى من رقم التسجيل، والبريد الإلكترونى، ورقم التليفون الأرضى، ورقم التليفون المحمول، والسمة التجارية، وكذلك بيانات المفوض من اسمه باللغتين العربية والإنجليزية والرقم القومى ورقم التليفون والبريد الإلكترونى للمفوض، موضحًا أنه يتم كتابة التفويض على ورق الشركة أو روشتة الطبيب، ويتم ختم التفويض بختم ( الشركة / الممول )، وكذلك ختم التفويض بصحة التوقيع من البنك، مضيفًا أنه يتم التنبيه على الممول أنه في حالة عدم التزامه بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.