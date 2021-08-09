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19 أغسطس.. آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية

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19 أغسطس.. آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية 19 أغسطس.. آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، هو آخر موعد لمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – ...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالإعفاء من سداد 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بحسب المدة المقررة لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأضاف الوزير أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

المصرى اليوم

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