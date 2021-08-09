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عاودت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، الانخفاض بعد استقرار استمر يومين، رغم الانخفاضات المنتتالية العالمية في سعر الذهب عالميا، وكان الذهب حقق محليا انخفاضا كبيرا بقيم تتراوح ما بين 9 إلى 13 جنيها ظهر الجمعة الماضية بعد بيانات اقتصادية أمريكية هامة واستقر خلال يومى السبت والأحد بسبب اغلاق البورصة للاجازة الاسوعية ثم مالبث أن عاود الانخفاض مرة ثانية .

وتتأثر أسعار الذهب، في مصر بالاسعار العالمية والتى تشهد خسائر كبيرة منذ ظهر الجمعة الماضية يعد بيانات التوظيف غير الزراعى والتى حاءت كدلالة على تحسن الاقتصاد مما يصب في صالح الدولار والذى تربطه علاقة عكسية بالمعدن الأصفر .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 892 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 668 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 6240 جنيها.

بينما تهاوى سعر الذهب عالميا، صباح اليوم الاثنين مع بداية افتتاح التداول العالمى حيث تراجع سعر الذهب بقوة وصلت إلى 3% ويزيد ويأتى هذا الهبوط استمرار للهبوط الذي شهده الذهب عالميا يوم الجمعة بعد اصافة الاقتصاد الأمريكى مايقرب من مليون وظيفة في شهر يوليو

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 774.31 جنيه، وكان قبل اغلاق البورصة، 778.99 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،750.50 $، وكانت قبل الاغلاق، 1،763.69 $ .

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