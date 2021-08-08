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.. وزير التربية الاردني عن أمين عام الوزارة : "ما بطلع له " !

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فيديو .. وزير التربية الاردني عن أمين عام الوزارة : "ما بطلع له " ! .. وزير التربية الاردني عن أمين عام الوزارة : "ما بطلع له " !

جي بي سي نيوز :- رفض وزير التربية محمد ابو قديس تصريحا نسب إلى أمين عام الوزارة قيل إنه تعرض فيه للجنة التعليم النيابية .

وكان النائب بلال المومني رئيس اللجنة ونواب آخرون تحدثوا إلى الوزير بخصوص هذا الأمر خلال اجتماع في مجلس النواب عقد مؤخرا وقالوا إنه صدر عن الأمين العام تصريحات ألغى بموجبها دور لجنة التعليم ، الأمر الذي دفع ابو قديس لإخبار النواب أنه لا يحق لأحد ولا للأمين العام الحديث بذلك .

وقال مهدئا النواب " ما بطلع له " .

وحضر الاجتماع كل من النواب محمد ابو صعيليك وخالد الشلول و ، وطالب الصرايرة ، وفايزة عضيبات ، ، ومحمد عبابنة، اضافة للنواب ناجح العدوان، وروعة الغرابلي وعلي الطراونة، وفراس القضاة وفريد حداد،. وسليمان مشاقبة، وصفاء المومني.

شاهد :

 المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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