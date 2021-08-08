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وفاة آخر طفلة نجت من حادث العائلة الاردنية في .. صور

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وفاة آخر طفلة نجت من حادث العائلة الاردنية في السعودية .. صور وفاة آخر طفلة نجت من حادث العائلة الاردنية في .. صور

جي بي سي نيوز :- أعلن الناطق باسم الخارجية ضيف الله الفايز إن الطفلة حلا التي توفيت عائلتها أثر حادث مؤسف في الجمعة ، قد انتقلت إلى رحمته تعالى هي أيضا اليوم السبت .

وكانت المرحومة حلا ( 7 سنوات ) قد اصيبت بجروح جراء الحادث الذي راح ضحيته جميع عائلتها ، المكونة من خمسة أفراد : الأب والأم وطفلتان " مع حلا " وولد ، في منطقة حائل السعودية أثناء عودتهم إلى الاردن من قطر بينما أعلن المستشفى السعودي مساء اليوم وفاة الطفلة المتبقية متأثرة بإصابتها .

وتعمل الخارجية على المساعدة في نقل جثامين العائلة الأردنية في اقرب وقت وفق الفايز .

افراد العائلة المتوفاة 

صور من الحادث الاليم 

جي بي سي نيوز

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