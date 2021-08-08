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الخارجية الأمريكية: العنف الجاري يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

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الخارجية الأمريكية: العنف الجاري يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر الخارجية الأمريكية: العنف الجاري يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر

جي بي سي نيوز :- أدانت الولايات المتحدة اليوم السبت، إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني على إسرائيل، مؤكدة أن العنف الجاري يعرض الإسرائيليين واللبنانيين للخطر ويهدد استقرار لبنان وسيادته.

 وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "ندين بأشد العبارات إطلاق حزب الله صورايخ على إسرائيل، وندعو اللبنانية إلى منع هجمات حزب الله على إسرائيل".

ولفتت الخارجية إلى أن واشنطن، تشجع كل الجهود للحفاظ على هدوء الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
تأتي الإدانة الأمريكية بعدما دعت إسرائيل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك ضد لبنان لوقف الهجمات تجاهها انطلاقا من أراضيه.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الجمعة، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال غانتس: "تدعو إسرائيل المجتمع الدولي بأسره، والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، إلى التحرك ضد لبنان لوقف إطلاق النار غير القانوني من أراضيه".

وأضاف أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لأي سيناريو وستواصل العمل ضد حزب الله".

في سياق متصل، أوضح وزير الدفاع أن "إسرائيل مستعدة لمساعدة المجتمع الدولي في نقل المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بما في ذلك من أراضيها إذا لزم الأمر"، في ظل الأزمة الإنسانية التي تشهدها بلاد الأرز.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال "حزب الله" اللبناني في بيان، إن قواته أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها، ردا على الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت عدة مناطق في جنوب لبنان أطلقت منها صواريخ باتجاه أراضيها.

سبوتنيك 

جي بي سي نيوز

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