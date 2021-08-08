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تسجيل 11 وفاة و 396 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 11 وفاة و 396 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 11 وفاة و 396 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 11 وفاة و396 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10116 وفاة و776178 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 3.59 بالمئة.
وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12256 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 103 حالات، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 43 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 638 حالة. وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 20 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة. وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 22 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 32 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 13 بالمئة. وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة. وأشار الموجز إلى تسجيل 1061 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 753806 حالات. كما أشار إلى إجراء 11043 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 8628728 فحصاً. 

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏امفنت الأردن ليوم 07/08/2021 عدد حالات احصائية الكوفيد1 3695424 السكان 1061 حالات الدخول للمستشفيات اليوم الهاسمية عدد وزارة المملكة 3.8 اولى 3143328 حالا 103 (المتوقعة) العز 753806 التراكمي 776178 نسبة الفحوصات الإيجابية لهذ اليوم الخروج مستشفيات النسطة 396 3.59 مجموع مجموع 2404777 الوفيات اليوم الكوفيد 10116 12256 المؤكدة المستشفيات عدد اليوم 2.8 مجموع الفحوصات المخبرية التراكمي توزيع حالات كوفيد11 638 الفحوصات 209 8628728 11043 القدرة الاستيعابية للمستشفيات لحالات كوفيد11 اقليم الجنوب اقليم الوسط الشمال 20% 9% نسبة اشغال اسرة العزل 13% 32% مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا 22% لسبة اشغال اسرة العناية الحليثة المجتمعية إمفنت أوسطية اشغال التنفس بالتعاون السارية‏'‏

جي بي سي نيوز

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