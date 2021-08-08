أخبار عاجلة

ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق «توك توك» بالغربية -
سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس -
«المرور»: ضبط 2767 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو) -
المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة -
المتحدث باسم «طالبان»: لا نريد حربا في بلادنا وانتهت عدواتنا مع موظفي الحكومة -
الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي -
تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي -
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان -
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

Print

وتابع مشيرا في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن إسرائيل كانت تعتقد أنه بإمكانها نقل أسلوب الاستهدافات المتكررة لسوريا إلى لبنان، لكنه أكد أن "سرعة رد حزب الله أوقف تلك الاندفاعة"، بحسب رأيه.

© REUTERS / RONEN ZVULUN

وأضاف أن رد "المقاومة اللبنانية على إسرائيل جاء بناء على التصعيد وخرق لقواعد الاشتباك"، مؤكدا أنه "في حال تكرر ذلك سيكون موقف المقاومة حاسما وفوريا".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي "لم يكن يتوقع الرد السريع، معتقدا أن المناخ في لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوفر له بيئة للاعتداء، ولكن جاء رد المقاومة حتى يؤكد جاهزيتها والاستعداد للرد".

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حذر إسرائيل من أن حزبه سيرد "بشكل مناسب ومتناسب" على أي غارة جوية تنفذها إسرائيل على لبنان، مشيرا إلى أن إطلاق الحزب للصواريخ في اتجاه مواقع إسرائيلية، الجمعة الماضي، يندرج في هذا الإطار.

وأضاف نصر الله في أول تعليق له بعد التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إن حزبه "اختار أرضا مفتوحة في منطقة مزارع شبعا لتوجيه الرسالة، لكنه قال إن الحزب من الممكن لاحقا أن يُصعد درجة".

ولفت نصر الله إلى أن "الهدف من العملية كان تثبيت المعادلات القديمة القائمة التي أراد العدو خرقها، وذلك من أجل حماية لبنان"، بحسب قوله.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
إغلاق مركز تجاري في لبنان بسبب أزمة الطاقة

إغلاق مركز تجاري في لبنان بسبب أزمة الطاقة

الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من جو بايدن

الرئيس التونسي يتسلم رسالة خطية من جو بايدن

خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

الصحة السعودية تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا