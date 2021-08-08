خبير: إسرائيل ليست في مرحلة تسمح لها بتطوير المواجهة مع لبنان

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وتابع مشيرا في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن إسرائيل كانت تعتقد أنه بإمكانها نقل أسلوب الاستهدافات المتكررة لسوريا إلى لبنان، لكنه أكد أن "سرعة رد حزب الله أوقف تلك الاندفاعة"، بحسب رأيه.

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وأضاف أن رد "المقاومة اللبنانية على إسرائيل جاء بناء على التصعيد وخرق لقواعد الاشتباك"، مؤكدا أنه "في حال تكرر ذلك سيكون موقف المقاومة حاسما وفوريا".

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي "لم يكن يتوقع الرد السريع، معتقدا أن المناخ في لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي يوفر له بيئة للاعتداء، ولكن جاء رد المقاومة حتى يؤكد جاهزيتها والاستعداد للرد".

وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، حذر إسرائيل من أن حزبه سيرد "بشكل مناسب ومتناسب" على أي غارة جوية تنفذها إسرائيل على لبنان، مشيرا إلى أن إطلاق الحزب للصواريخ في اتجاه مواقع إسرائيلية، الجمعة الماضي، يندرج في هذا الإطار.

وأضاف نصر الله في أول تعليق له بعد التصعيد الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إن حزبه "اختار أرضا مفتوحة في منطقة مزارع شبعا لتوجيه الرسالة، لكنه قال إن الحزب من الممكن لاحقا أن يُصعد درجة".

ولفت نصر الله إلى أن "الهدف من العملية كان تثبيت المعادلات القديمة القائمة التي أراد العدو خرقها، وذلك من أجل حماية لبنان"، بحسب قوله.