أخبار عاجلة

ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق «توك توك» بالغربية -
سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس -
«المرور»: ضبط 2767 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو) -
المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة -
المتحدث باسم «طالبان»: لا نريد حربا في بلادنا وانتهت عدواتنا مع موظفي الحكومة -
الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي -
تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي -
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان -
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الصحة تكشف حقيقة وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا

Print

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد، للكشف عن مستجدات كورونا.

© REUTERS / Ahmed Yosri

وقال متحدث الصحة إن ما أشيع حول وقوع وفيات بين الأطفال إثر تلقيهم اللقاحات "أكاذيب ومغالطات لا تمت إلى الواقع بصلة".

ولفت إلى أن جرعات اللقاح التي تعطيها المملكة لمواطنيها وصلت إلى "مستويات متميزة"، على ما نقلته صحيفة "عاجل" المحلية.

وأضاف أن هناك تراجعا في منحنى الإصابات بالوباء في المملكة، مشددا على أن تلقي اللقاحات كان له أثر كبير في تراجع الحالات الحرجة، حيث أن 99% من تلك الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن لم يتلقوا جرعات اللقاح.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، بدأت السعودية في تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بلقاح فايزر، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم تسجيل 731 إصابة جديدة بالوباء إضافة إلى 14 حالة وفاة.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السعودية اليوم عبر موقع سبوتنيك.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

"الصادرات السعودية" تُطلق خدمة المناقصات الدولية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية