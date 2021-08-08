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لبنان : سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة القصف الإسرائيلي على مزارع شبعا

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لبنان : سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة القصف الإسرائيلي على مزارع شبعا لبنان : سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة القصف الإسرائيلي على مزارع شبعا

جي بي سي نيوز :- أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، أن القصف الإسرائيلي على لبنان يشكل انتهاكاً للسيادة والقوانين الدولية.

وقالت الخارجية في بيان، إن "وزيرة الخارجية والمغتربين زينة عكر، وجهت برقية الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة للتقدم بشكوى ضد إسرائيل لإدانة القصف على لبنان بتاريخ بأشدّ العبارات لما يشكّل من انتهاك لسيادته ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية لاسيما القرار 1701 ".

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل وبالتحديد مزارع شبعا توترا متصاعدا وتبادلا للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

وكالات 

جي بي سي نيوز

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