أخبار عاجلة

ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق «توك توك» بالغربية -
سقوط شخصين بتهمة تزوير أوراق رسمية بعين شمس -
«المرور»: ضبط 2767 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة -
أول تعليق من طالبان على سقوط الأفغان من الطائرات الأمريكية هربًا منهم (فيديو) -
المتحدث باسم حركة «طالبان»: الحكومة لم تنسق معنا وتركت أقسام الشرطة -
المتحدث باسم «طالبان»: لا نريد حربا في بلادنا وانتهت عدواتنا مع موظفي الحكومة -
الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي -
تنسيق الجامعات 2021 وموعد المرحلة الاولى والحد الادنى للقبول للعلمي والادبي -
الأولى علمي في نتيجة الثانوية العامة 2021 حصلت على 404 درجات .. ملخص مؤتمر وزير التربية والتعليم حتى الان -
طالبان: لن نسمح لأي منظمة إرهابية بالعمل في بلادنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

للفلسطينيين القادمين للأردن

Print
للفلسطينيين القادمين للأردن للفلسطينيين القادمين للأردن

جى بي سي نيوز  :- شدد مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود، نظمي مهنا، على ضرورة إجراء جميع المسافرين عبر معبر الكرامة فحص "PCR"، فحص (كورونا)، والحصول على نتيجة خلو من الفيروس خلال مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة قبل المغادرة باتجاه الاردن .

وقال مهنا في تصريح لتلفزيون فلسطين، اليوم الجمعة، إن إجراء فحص الخلو من كورونا يشمل كافة المسافرين حتى الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس ويحملون شهادة تطعيم ، وفق دنيا الوطن . 

ودعا المسافرين إلى ضرورة الأخذ بكافة الاحتياطات الصحية والالتزام بإجراءات السلامة العامة للحد من تفشي فيروس (كورونا).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي

الأردن : 20 نزيلا نجحوا بامتحانات التوجيهي

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن : 9 وفيات و1183 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الاردن : 60.8 % نسبة النجاح في التوجيهي .. اسماء الاوائل

الاردن : 60.8 % نسبة النجاح في التوجيهي .. اسماء الاوائل

الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة"

الحريري يغرد من جديد داعيا الرئيس عون وباسيل "للرحيل بكرامة"