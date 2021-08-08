جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهرب جمركي لمستلزمات طب الأسنان وأقراص مخدرة

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي في ضبط محاولتي تهرب جمركي لعدد من مستلزمات طب الأسنان والأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام استوقفت نورا السيد عبدالحميد رئيس قسم اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعًا من بوابة اللجنة، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبدالعليم مأمور الجمرك فتلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة.

وبالعرض على مصطفى محمود المشنب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، قرر تكليف وليد جمال، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 198 طرد من مستلزمات طب الأسنان ما بين قطع وأجهزة وعلب وعبوات وأكياس بها كميات متنوعة من تلك المستلزمات.

وفي إطار التنسيق بين الجمارك وادارة المباحث بالمطار تم ضبط راكب بحوزته عدد من الأقراص المخدرة بواسطة كل من إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك وعمرو عطية مدير الحركة وذلك أثناء قدومه على الطائرة الإيطالية القادمة من روما.

وقرر أحمد عبدالهادي، مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي برقمي 94 و95 ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.